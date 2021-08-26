Середня заробітна плата штатного працівника підприємств України в липні 2021 року склала 14 345 гривень.
Дивися повний текст Середня зарплата українців зросла до нового максимуму.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:45
Середня зарплата українців зросла до нового максимуму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата українців зросла до нового максимуму.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:45
Сказки это.В таких странах,как наша,надо оперировать понятиями минимальная зарплата,а она у нас...Средняя величина у нас-простор для манипуляций.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:54
Опять задаю этот вопрос, который ранее всегда оставался без ответа:
Где можно посмотреть количество работников в частном секторе/бизнесе и их среднюю з/п и отдельно количество работников бюджетной сферы и госсектора и их среднюю з/п???
На сайте госстата такой информации почему-то НЕТ!
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