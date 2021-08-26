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Середня зарплата українців
зросла до нового максимуму

Середня зарплата українців зросла до нового максимуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:45

Середня зарплата українців зросла до нового максимуму

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата штатного працівника підприємств України в липні 2021 року склала 14 345 гривень.

Дивися повний текст Середня зарплата українців зросла до нового максимуму.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:45

Сказки это.В таких странах,как наша,надо оперировать понятиями минимальная зарплата,а она у нас...Средняя величина у нас-простор для манипуляций.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:54

Опять задаю этот вопрос, который ранее всегда оставался без ответа:
Где можно посмотреть количество работников в частном секторе/бизнесе и их среднюю з/п и отдельно количество работников бюджетной сферы и госсектора и их среднюю з/п???

На сайте госстата такой информации почему-то НЕТ!
freelanc
 
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