Середня заробітна плата штатного працівника підприємств України в липні 2021 року склала 14 345 гривень.
Дивися повний текст Середня зарплата українців зросла до нового максимуму.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:45
Середня зарплата українців зросла до нового максимуму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата українців зросла до нового максимуму.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:54
Опять задаю этот вопрос, который ранее всегда оставался без ответа:
Где можно посмотреть количество работников в частном секторе/бизнесе и их среднюю з/п и отдельно количество работников бюджетной сферы и госсектора и их среднюю з/п???
На сайте госстата такой информации почему-то НЕТ!
Додано: Суб 28 сер, 2021 09:26
Я хочу сказать, что в Херсоне, согласно ворк.юа
Средняя зп. 11000 но по факту 8-9. Так что
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:56
Re: Середня зарплата українців зросла до нового максимуму
У госстата и данных этих нет, а с учётом того, что под половину зарплат идёт в конвертах в этом и смысла нет
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:15
Можно повышать зарплату до бесконечности,но инфляция всегда впереди,к тому же средняя зарплата это как температура больных по больнице,живой пример хороший знакомый в провинции замглавного инженера не крупного завода,ближе к среднему получает в среднем 15тыс грн,у судьи зарплаты до 300тыс доходит а у секретаря в суде 5-7 тыс а в среднем посчитают 20 в круговую,фокусники а не счетоводы одним словом...
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