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Середня зарплата українців зросла до нового максимуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:45
Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата штатного працівника підприємств України в липні 2021 року склала 14 345 гривень.
Дивися повний текст Середня зарплата українців зросла до нового максимуму
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R2
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:54
Опять задаю этот вопрос, который ранее всегда оставался без ответа:
Где можно посмотреть количество работников в частном секторе/бизнесе и их среднюю з/п и отдельно количество работников бюджетной сферы и госсектора и их среднюю з/п???
На сайте госстата такой информации почему-то НЕТ!
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freelanc
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Додано: Суб 28 сер, 2021 09:26
Я хочу сказать, что в Херсоне, согласно ворк.юа
Средняя зп. 11000 но по факту 8-9. Так что
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alexorcaorca
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Додано: Суб 28 сер, 2021 10:56
freelanc написав:Опять задаю этот вопрос, который ранее всегда оставался без ответа:
Где можно посмотреть количество работников в частном секторе/бизнесе и их среднюю з/п и отдельно количество работников бюджетной сферы и госсектора и их среднюю з/п???
На сайте госстата такой информации почему-то НЕТ!
У госстата и данных этих нет, а с учётом того, что под половину зарплат идёт в конвертах в этом и смысла нет
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Faceless
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:18
У нас масса людей получает минимальную зарплату,так что все эти средние-не показатель.
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Scotch
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:41
Faceless написав:
freelanc написав:Опять задаю этот вопрос, который ранее всегда оставался без ответа:
Где можно посмотреть количество работников в частном секторе/бизнесе и их среднюю з/п и отдельно количество работников бюджетной сферы и госсектора и их среднюю з/п???
На сайте госстата такой информации почему-то НЕТ!
У госстата и данных этих нет, а с учётом того, что под половину зарплат идёт в конвертах в этом и смысла нет
Откуда данные о половине ЗП в конвертах? У нас переписи не было 20 лет, не разбрасывайтесь утверждениями - которые не можете подкрепить фактами.
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BIGor
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:53
BIGor написав: Faceless написав:
freelanc написав:Опять задаю этот вопрос, который ранее всегда оставался без ответа:
Где можно посмотреть количество работников в частном секторе/бизнесе и их среднюю з/п и отдельно количество работников бюджетной сферы и госсектора и их среднюю з/п???
На сайте госстата такой информации почему-то НЕТ!
У госстата и данных этих нет, а с учётом того, что под половину зарплат идёт в конвертах в этом и смысла нет
Откуда данные о половине ЗП в конвертах? У нас переписи не было 20 лет, не разбрасывайтесь утверждениями - которые не можете подкрепить фактами.
Оценка, что не менее 40% экономики в тени - не моя, её разделяют и НБУ и разные эксперты. Потому думаю, что порядка половины зарплат - в конвертах или вообще неофициально, масштабы этого явления просто огромны. А ещё сотрудники, оформленные как ФОП - тоже идут, как на минималке
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Faceless
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