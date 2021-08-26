Середня заробітна плата штатного працівника підприємств України в липні 2021 року склала 14 345 гривень.
Дивися повний текст Середня зарплата українців зросла до нового максимуму.
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:45
Середня зарплата українців зросла до нового максимуму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата українців зросла до нового максимуму.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 21:54
Опять задаю этот вопрос, который ранее всегда оставался без ответа:
Где можно посмотреть количество работников в частном секторе/бизнесе и их среднюю з/п и отдельно количество работников бюджетной сферы и госсектора и их среднюю з/п???
На сайте госстата такой информации почему-то НЕТ!
Додано: Суб 28 сер, 2021 09:26
Я хочу сказать, что в Херсоне, согласно ворк.юа
Средняя зп. 11000 но по факту 8-9. Так что
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:56
Re: Середня зарплата українців зросла до нового максимуму
У госстата и данных этих нет, а с учётом того, что под половину зарплат идёт в конвертах в этом и смысла нет
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:18
У нас масса людей получает минимальную зарплату,так что все эти средние-не показатель.
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:41
Откуда данные о половине ЗП в конвертах? У нас переписи не было 20 лет, не разбрасывайтесь утверждениями - которые не можете подкрепить фактами.
Додано: Суб 28 сер, 2021 15:53
Re: Середня зарплата українців зросла до нового максимуму
Оценка, что не менее 40% экономики в тени - не моя, её разделяют и НБУ и разные эксперты. Потому думаю, что порядка половины зарплат - в конвертах или вообще неофициально, масштабы этого явления просто огромны. А ещё сотрудники, оформленные как ФОП - тоже идут, как на минималке
Додано: Суб 28 сер, 2021 16:24
Re: Середня зарплата українців зросла до нового максимуму
40% экономики не равно 50% зарплат в тени. Если где-то продают контрабас, или фальсификат нефтепродукты/алкоголь - не означает что люди там работающие получают минималку.
По ФОПам картина такая - все кто ИТ - платят за все официально со всех доходов.
Просьба модераторов не удалять сообщение!
Додано: Суб 28 сер, 2021 17:37
Только то, что платят ФОПы без наёмных работников (а все, кто ИТ, именно такие) - это налог не с зарплаты, поэтому не про них сейчас речь. Я так понимаю, что каких-то людей берут наёмными работниками на минималку и при этом они же ФОПы и основную часть дохода получают, как ФОПы на договоре у того же работодателя. Годик назад собирались это запретить. Не знаю чем дело кончилось.
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