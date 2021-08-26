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Скільки вчителі заробляють в Україні та інших...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 сер, 2021 11:50
Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2021 року зарплати українських вчителів повинні зрости сумарно на 30%: від січня оклади підвищили вже на 20%, з грудня – зростуть майже на 9%. На даний момент середня зарплата вчителя першої категорії в державній установі – 6,6 тис. гривень або 210 євро.
Дивися повний текст Скільки вчителі заробляють в Україні та інших європейських державах
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R2
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Додано: Суб 28 сер, 2021 12:27
А за что им платить? 90% знаний что имеет ребенок это репетиторы и самообразование или родители учат. В большинстве школ это так. В 1-м классе до поступления требуют что бы дети уже УМЕЛИ читать и писать... в старших классах родители нанимают репетиторов на ЗНО подготовку остальные предметы вообще боком идут как и учителя которым тоже напрягаться не интересно и учить детей.. Вот такое однобокое образование..
PS Этим школьным дармоедам зарплату надо ставить в зависимость от уровня успеваемости учеников.. а не тупо повышать ибо в европе вот так вот...
PS В вузах там вообще грантососов гнать ссаными тряпками.. простой пример -- скоро 3-й год как идет мировая пандемия короновируса.. грантососы с медико-биологичного направления хоть одну вакцину создали? И зачем нам весь этот сбор академично - профессорского состава? Нет сейчас они просекли, что на этом можно урвать гранты... но зачем их сейчас давать если что то если и создадут то через пару-тройку лет когда пандемия закончиться? И так во всем...А семейные кланы на кафедрах? В том ВУЗ=е что заканчивал сейчас кафедры это семейные кормушки... 70-80% от деканата до завкафедры это родня разной степени близости)).
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Джон
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Додано: Суб 28 сер, 2021 12:40
ой, а де ж запрлата 4000 доларів для вчителів яку обіцяли порохоботи?
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Diman
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Додано: Суб 28 сер, 2021 12:47
статья полный блеф. У моего немецкого партнера жена учитель математики для восьмых девятых классов, коренная немка, зарплата 1800 евро в месяц. О каких 5 тыс вы говорите ?
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elman
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