Скільки вчителі заробляють в Україні та інших...

Додано: Суб 28 сер, 2021 12:27

А за что им платить? 90% знаний что имеет ребенок это репетиторы и самообразование или родители учат. В большинстве школ это так. В 1-м классе до поступления требуют что бы дети уже УМЕЛИ читать и писать... в старших классах родители нанимают репетиторов на ЗНО подготовку остальные предметы вообще боком идут как и учителя которым тоже напрягаться не интересно и учить детей.. Вот такое однобокое образование..

PS Этим школьным дармоедам зарплату надо ставить в зависимость от уровня успеваемости учеников.. а не тупо повышать ибо в европе вот так вот...

PS В вузах там вообще грантососов гнать ссаными тряпками.. простой пример -- скоро 3-й год как идет мировая пандемия короновируса.. грантососы с медико-биологичного направления хоть одну вакцину создали? И зачем нам весь этот сбор академично - профессорского состава? Нет сейчас они просекли, что на этом можно урвать гранты... но зачем их сейчас давать если что то если и создадут то через пару-тройку лет когда пандемия закончиться? И так во всем...А семейные кланы на кафедрах? В том ВУЗ=е что заканчивал сейчас кафедры это семейные кормушки... 70-80% от деканата до завкафедры это родня разной степени близости)).