У "Нафтогазі" пояснюють зростання ціни на газ штучним дефіцитом поставок блакитного палива.
Дивися повний текст У «Нафтогазі» пояснили зростання цін на газ.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 12:51
У «Нафтогазі» пояснили зростання цін на газ
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Дивися повний текст У «Нафтогазі» пояснили зростання цін на газ.
Додано: Суб 28 сер, 2021 19:00
В том то и дело, что якобы. Долгосрочные контракты исполняются, по крайнем мере нет сообщений об обратном. А насыщать спотовый рынок Газпром не обязан. Хотят - продают, не хотят- не продает. Рынок
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