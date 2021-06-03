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Оператор ГТС попередив про загрозу зриву опалювального...
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Оператор газотранспортної системи України попередив про можливий зрив опалювального сезону через сукупних боргів облгазів в 9,2 млрд грн.
Дивися повний текст Оператор ГТС попередив про загрозу зриву опалювального сезону через борги
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:05
Та спишите, делов то. У Зеленского есть опыт ;)
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Igorten
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