Оператор газотранспортної системи України попередив про можливий зрив опалювального сезону через сукупних боргів облгазів в 9,2 млрд грн.
Дивися повний текст Оператор ГТС попередив про загрозу зриву опалювального сезону через борги.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:05
Оператор ГТС попередив про загрозу зриву опалювального...
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Дивися повний текст Оператор ГТС попередив про загрозу зриву опалювального сезону через борги.
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