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Покарання за недостовірне
декларування — опубліковано...

Покарання за недостовірне декларування — опубліковано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:11

Покарання за недостовірне декларування — опубліковано...

Пропонуємо до обговорення:
Документом передбачається покарання у вигляді обмеження, позбавлення волі і штрафи.

Дивися повний текст Покарання за недостовірне декларування — опубліковано текст закону.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:11

Ору... а еще орут 450 депутатов и министры. Для кого эти законы? Только два впороса: Как и нахиба?
zarturags
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Модератори: Ірина_, Модератор

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