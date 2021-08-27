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Власників самобудів в Україні
зобов'яжуть платити...

Власників самобудів в Україні зобов'яжуть платити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:10

Власників самобудів в Україні зобов'яжуть платити...

Пропонуємо до обговорення:
Легалізувати самобуди можна буде лише в єдиному випадку - якщо викупити земельну ділянку.

Дивися повний текст Власників самобудів в Україні зобов'яжуть платити земельний податок.
R2
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