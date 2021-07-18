З 28 серпня Укрпошта з метою верифікації чи ідентифікації клієнтів для проведення усіх операцій буде приймати е-паспорти в мобільному застосунку «Дія».
Дивися повний текст Укрпошта повністю переходить на прийом електронних паспортів.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 20:33
Укрпошта повністю переходить на прийом електронних паспортів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта повністю переходить на прийом електронних паспортів.
Додано: Суб 28 сер, 2021 20:33
Если существуют ситуации, когда бумажки всё равно нужны, то какой в этом всём смысл и про какой paperless, вообще, идёт речь?(((
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