RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрпошта повністю переходить
на прийом електронних паспортів

Укрпошта повністю переходить на прийом електронних паспортів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:33

Укрпошта повністю переходить на прийом електронних паспортів

Пропонуємо до обговорення:
З 28 серпня Укрпошта з метою верифікації чи ідентифікації клієнтів для проведення усіх операцій буде приймати е-паспорти в мобільному застосунку «Дія».

Дивися повний текст Укрпошта повністю переходить на прийом електронних паспортів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95142
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:33

Если существуют ситуации, когда бумажки всё равно нужны, то какой в этом всём смысл и про какой paperless, вообще, идёт речь?(((
sashamaestro1977
Аватар користувача
 
Повідомлень: 44
З нами з: 10.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві повністю припинили евакуацію автомобілів:...
R2 » Вів 17 сер, 2021 14:12
4 302
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 сер, 2021 13:09
_hunter
«Укрпошта» побудує 3 логістичні центри в Києві та Львові...
R2 » Пон 02 сер, 2021 06:21
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 сер, 2021 06:21
0mage0
Україні знадобиться 140 років, щоб повністю перейти на... 1, 2
R2 » П'ят 16 лип, 2021 15:36
11 1107
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лип, 2021 14:34
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1180)
28.08.2021 21:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.