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Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 сер, 2021 22:05
Пропонуємо до обговорення:
Пенсіонеру, щоб отримувати виплати на карту, потрібно буде обрати установу і відкрити там рахунок.
Дивися повний текст Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на 2023 рік
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Додано: Суб 28 сер, 2021 22:05
Укрпочта же собиралась быть и банком в том числе?
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moveton
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