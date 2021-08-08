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Обов'язкове переведення пенсій
на картку перенесли на...

Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:05

Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсіонеру, щоб отримувати виплати на карту, потрібно буде обрати установу і відкрити там рахунок.

Дивися повний текст Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на 2023 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:05

Укрпочта же собиралась быть и банком в том числе?
moveton
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