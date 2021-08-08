Пенсіонеру, щоб отримувати виплати на карту, потрібно буде обрати установу і відкрити там рахунок.
Дивися повний текст Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на 2023 рік.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 22:05
Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на 2023 рік.
Додано: Пон 30 сер, 2021 08:34
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