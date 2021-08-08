Пенсіонеру, щоб отримувати виплати на карту, потрібно буде обрати установу і відкрити там рахунок.
Дивися повний текст Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на 2023 рік.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 22:05
Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на 2023 рік.
Додано: Пон 30 сер, 2021 08:34
Додано: Пон 30 сер, 2021 13:18
Это связано с:
"В «Укрпочте» отметили, что основная причина, по которой нововведение отложили на два года — неготовность банковской инфраструктуры. «Сейчас банкоматы есть только в 4% городов Украины, значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как „Укрпочта“ покрывает 100% населенных пунктов»"
А как уже это связано с налом курьерами - это вопрос к Укрпочте.
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