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Обов'язкове переведення пенсій
на картку перенесли на...

Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:05

Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсіонеру, щоб отримувати виплати на карту, потрібно буде обрати установу і відкрити там рахунок.

Дивися повний текст Обов'язкове переведення пенсій на картку перенесли на 2023 рік.
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 22:05

Укрпочта же собиралась быть и банком в том числе?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:34

  moveton написав:Укрпочта же собиралась быть и банком в том числе?

Как это связанно с обязанностью УП разносить нал курьерами?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 13:18

  _hunter написав:
  moveton написав:Укрпочта же собиралась быть и банком в том числе?

Как это связанно с обязанностью УП разносить нал курьерами?..

Это связано с:
"В «Укрпочте» отметили, что основная причина, по которой нововведение отложили на два года — неготовность банковской инфраструктуры. «Сейчас банкоматы есть только в 4% городов Украины, значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как „Укрпочта“ покрывает 100% населенных пунктов»"
А как уже это связано с налом курьерами - это вопрос к Укрпочте.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 14:13

  moveton написав:
  _hunter написав:
  moveton написав:Укрпочта же собиралась быть и банком в том числе?

Как это связанно с обязанностью УП разносить нал курьерами?..

Это связано с:
"В «Укрпочте» отметили, что основная причина, по которой нововведение отложили на два года — неготовность банковской инфраструктуры. «Сейчас банкоматы есть только в 4% городов Украины, значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как „Укрпочта“ покрывает 100% населенных пунктов»"
А как уже это связано с налом курьерами - это вопрос к Укрпочте.

Ааа... вы решили, что "неготовность банковской инфраструктуры" следует читать как "неготовность банковской инфраструктуры УкрПочты"? -- увы, но это бред.
Ту фразу следует читать ровно так, как написанно:
Сейчас банкоматы есть только в 4% городов Украины, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как „Укрпочта“ покрывает 100% населенных пунктов

-- УкрПочта нал разносит курьерами по таким деревням, где банкоматов до 23го года не будет точно.
_hunter
 
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