В Україні набирає обертів чергова хвиля боротьби із контрабандою.
Дивися повний текст Дмитро Соболєв: про кроки, які можуть допомогти Україні здолати контрабанду.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 09:56
Дмитро Соболєв: про кроки, які можуть допомогти Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дмитро Соболєв: про кроки, які можуть допомогти Україні здолати контрабанду.
Додано: Пон 30 сер, 2021 09:56
Пока сверху к власти не придёт честная команда, ничего не изменится. Всё остальное - только передел потока денег, кому должно идти в карман больше. В 2014-2015 был шанс коренным образом изменить ситуацию, но новые пришедшие к власти (налоговики и таможенники) снова обманули. Поэтому, не верю.
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