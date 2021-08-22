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Коли буде відкрито нову ділянку Великої кільцевої дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 сер, 2021 17:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт з будівництва об'єкта, повідомляє прес-служба міського голови.
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