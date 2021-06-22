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Ощадбанк презентував осучаснений сайт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 сер, 2021 20:11
Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк презентує осучаснений сайт
Дивися повний текст Ощадбанк презентував осучаснений сайт
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:11
Навряд-чи це допоможе Ощаду.
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