Британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами здійснить у 2022 році першу українську місію на Місяць.
Дивися повний текст Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році.
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Додано: Пон 30 сер, 2021 20:42
Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році.
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:11
Re: Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році
пусть не забудут зеленого вождя с козлобандой захватить в один конец...
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