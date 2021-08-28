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Україна готує першу місію
на Місяць у 2022 році

Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:42

Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
Британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами здійснить у 2022 році першу українську місію на Місяць.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 20:42

Что получит налогоплательщик или бюджет Украины в итоге .. .
r_a_piskunov
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:11

Re: Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році

пусть не забудут зеленого вождя с козлобандой захватить в один конец...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 07:53

Очень нужное дело. Особенно сейчас... Присоединиться к клубу? И что дальше?
Кстати, ОАЭ забыл упомянуть, как минимум. Недавно на Луне аншлаг был, стразу 3 страны с небольшим разрывом...
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:08

Re: Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році

Скажу тіко одне - АКУЄТЬ Зелені вралі))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:09

Re: Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році

Када буде турнір па шахам в Васюках? :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:32

Re: Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:29

Куда пойдут деньги известно. На луне никто не был и быть не мог. Интересно, а почему полумесяц виден с земли одновременно с солнцем? Что же это за "планета" частично "закрывает" его еще и под прямым углом? :lol: :lol: :lol:
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:32

Киностудия "Одесса кино" уже готовится высадить украинскую миссию и на луну и на антарес :D
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:42

  freelanc написав:Куда пойдут деньги известно. На луне никто не был и быть не мог. Интересно, а почему полумесяц виден с земли одновременно с солнцем? Что же это за "планета" частично "закрывает" его еще и под прямым углом? :lol: :lol: :lol:

не у всех теллурий есть дома
Мизантрóп
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