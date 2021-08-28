Україна готує першу місію на Місяць у 2022 році

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:43
Ехал по дороге, в прошлом году положили асфальт. Асфальт поплыл. Оно и понятно без анализа Луного грунта беда. Шутить со сцены это одно, а на уровне страны - беда.
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:25
Запитання до фанів усіх наших президентів - чому Танасюк заснував компанію не в Україні?
Додано: Вів 31 сер, 2021 15:23
Мне интересно, что это за уникальные исследования, которые обойдутся украинским налогоплательщикам в полтора ляма баксов, и чем они им помогут?
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