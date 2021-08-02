Патрульні на Херсонщині заробляли гроші через перевантажені вантажівки. У день вони могли "заробити" до 25 тис. грн.
Дивися повний текст Заробляли по 25 тис. грн на день на вантажівках з «перегрузом»: СБУ викрила патрульних на Херсонщині.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 14:21
Заробляли по 25 тис. грн на день на вантажівках з...
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Дивися повний текст Заробляли по 25 тис. грн на день на вантажівках з «перегрузом»: СБУ викрила патрульних на Херсонщині.
Додано: Вів 31 сер, 2021 14:21
Ну рассмешили.Организовали преступную группу ТРОЕ сотрудников.С этого корыта,как и со всех остальных существующих на дорогах,кормится вся "вертикаль",так было во все времена так осталось и сейчас меняются только "расценки" естественно в большую сторону,как и в коммуналке.
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