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Депутати хочуть зобов'язати таксистів викоритосвувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 15:43
Пропонуємо до обговорення:
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що його комітет розробляє законопроєкт про введення касових апаратів для таксі.
Дивися повний текст Депутати хочуть зобов'язати таксистів викоритосвувати касові апарати
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R2
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:43
Наконец-то хоть одна здравая мысль и бля-бля не забудте
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grig90vic
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:35
Гетманцев, садись за руль и катай! А потом посмотришь что это за деньги.
Официального такси у нас нет. Есть просто сервис подвоза людей. Так что в сад, идеолог!
Генери дальше как бабло с людей сбить.
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Omega
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Додано: Вів 31 сер, 2021 17:26
Очередное дилетантское пиар-предложение.Этим ещё больше загонят таксистов в тень.
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sena_2008atp
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