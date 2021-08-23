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Депутати хочуть зобов'язати
таксистів викоритосвувати...

Депутати хочуть зобов'язати таксистів викоритосвувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:43

Депутати хочуть зобов'язати таксистів викоритосвувати...

Пропонуємо до обговорення:
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що його комітет розробляє законопроєкт про введення касових апаратів для таксі.

Дивися повний текст Депутати хочуть зобов'язати таксистів викоритосвувати касові апарати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:43

Наконец-то хоть одна здравая мысль и бля-бля не забудте
grig90vic
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:35

Гетманцев, садись за руль и катай! А потом посмотришь что это за деньги.
Официального такси у нас нет. Есть просто сервис подвоза людей. Так что в сад, идеолог!
Генери дальше как бабло с людей сбить.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:26

Очередное дилетантское пиар-предложение.Этим ещё больше загонят таксистов в тень.
sena_2008atp
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