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Депутати хочуть зобов'язати таксистів викоритосвувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:43
Пропонуємо до обговорення:
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що його комітет розробляє законопроєкт про введення касових апаратів для таксі.
Дивися повний текст Депутати хочуть зобов'язати таксистів викоритосвувати касові апарати
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R2
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:43
Наконец-то хоть одна здравая мысль и бля-бля не забудте
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grig90vic
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Додано: Вів 31 сер, 2021 16:35
Гетманцев, садись за руль и катай! А потом посмотришь что это за деньги.
Официального такси у нас нет. Есть просто сервис подвоза людей. Так что в сад, идеолог!
Генери дальше как бабло с людей сбить.
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Omega
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Додано: Вів 31 сер, 2021 19:52
Программный кассовый аппарат давайте!
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:19
Уже такое было ,лет 12 назад ,ничего из этого не получилось.Очень много наличка крутится.
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stibakovskiy
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:32
stibakovskiy написав:
Уже такое было ,лет 12 назад ,ничего из этого не получилось.Очень много наличка крутится.
12 лет назад кассовые аппараты были "чуть" побольше
А если имеется в виду "фиг отследят" -- так вообще без проблем: делается "контрольная поездка". Нет чека -- насчитываем штраф по тарифу "таксист может сделать 18 поездок ипеня Киева-Борисполь за 500 гривен каждая" -- на них штраф на 100% суммы
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_hunter
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:12
Гетьманцев, садись за руль и айда с центра в час пик за 150 на харьковский, 1.5 часа на поездку, бензин по 30 грн и ремонты все твои, если машинка своя есть. Проще обилетить всех автовладельцев, как в Болгариии, хочешь ездить в этом месяце- покупай виньетку. На полставки в министерсво возьмете?, есть эще идеи))
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барсик
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