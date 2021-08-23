|
|
Депутати хочуть зобов'язати таксистів викоритосвувати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 вер, 2021 13:24
Цены на такси повысятся, станет больше чёрных бомбил ) Всё просто.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 450
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор