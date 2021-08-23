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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 13:24
Re: Депутати хочуть зобов'язати таксистів викоритосвувати...
Цены на такси повысятся, станет больше чёрных бомбил ) Всё просто.
Додано: Сер 01 вер, 2021 13:45
автоматически не отправляются, но фискализируются и при проверке той же налоговой выявялются
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