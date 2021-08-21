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Ще одна країна визнала українські цифрові COVID-сертифікати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 15:45
Пропонуємо до обговорення:
З 31 серпня українські цифрові сертифікати про вакцинацію є сумісними з системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвії.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:45
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