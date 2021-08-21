З 31 серпня українські цифрові сертифікати про вакцинацію є сумісними з системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвії.
Дивися повний текст Ще одна країна визнала українські цифрові COVID-сертифікати.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 15:45
Ще одна країна визнала українські цифрові COVID-сертифікати
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Дивися повний текст Ще одна країна визнала українські цифрові COVID-сертифікати.
Додано: Вів 31 сер, 2021 16:42
Что бы получить эту подпись,надо иметь шею лебедя для идентификации по фото и не стареть лет 5-10 для совпадения с фото в загранпаспорте!Изобретатели в ДИИ видно все молодые и нестареющие!
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