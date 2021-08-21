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Ще одна країна визнала українські
цифрові COVID-сертифікати

Ще одна країна визнала українські цифрові COVID-сертифікати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:45

Ще одна країна визнала українські цифрові COVID-сертифікати

Пропонуємо до обговорення:
З 31 серпня українські цифрові сертифікати про вакцинацію є сумісними з системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвії.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 15:45

уже 2страны!!!
grig90vic
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:42

Что бы получить эту подпись,надо иметь шею лебедя для идентификации по фото и не стареть лет 5-10 для совпадения с фото в загранпаспорте!Изобретатели в ДИИ видно все молодые и нестареющие!
borzol
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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