RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Volkswagen не випускатиме
машини з механічною коробкою...

Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:45

Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою...

Пропонуємо до обговорення:
У найближчі роки кількість автомобілів з механічною трансмісією почне стрімко скорочуватися, і німецький автогігант Volkswagen підтримує цю тенденцію, плануючи відмовитися від МКП до 2030 року.

Дивися повний текст Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою передач з 2030 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95173
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:45

Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 10.06.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 16:55

  unicdima написав:Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.


Большинство людей на планете (включая меня) не имеют ни желания, ни навыков дергания дополительным рычагом. В США та же модель с МКПП стоит дороже чем с АКПП ибо это экзотик, для любителей особых извращений.
Dear_Sir
 
Повідомлень: 2016
З нами з: 20.05.08
Подякував: 156 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 17:47

Re: Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою..

Dear_Sir написав:
  unicdima написав:Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.


Большинство людей на планете (включая меня) не имеют ни желания, ни навыков дергания дополительным рычагом. В США та же модель с МКПП стоит дороже чем с АКПП ибо это экзотик, для любителей особых извращений.
Это там противоугонная фича :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29887
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 7230 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:04

  Dear_Sir написав:
  unicdima написав:Звичайно випускати з МКПП економічно недоцільно, бо ремонт МКПП в середньому 300долл, а АКПП від 1500долл.


Большинство людей на планете (включая меня) не имеют ни желания, ни навыков дергания дополительным рычагом. В США та же модель с МКПП стоит дороже чем с АКПП ибо это экзотик, для любителей особых извращений.

Понятно, значит водитель из тебя никакой.
Мне нравится смотреть зимой на истерику водятлов с АКПП :D
А еще интереснее смотреть на выражение их лиц когда им озвучивают стоимость ремонта. :D
Зато две педали, требуется меньше мозгов.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 10.06.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:17

Маю кілька знайомих, які все життя били себе в груди, що автомат - то для тупих блондинок, а справжні мужики завжди обирають механіку. Але після того, як вони по тій чи іншій причині почали водити авто на автоматі, то назад їх вже калачем не заманиш. ))) Це як із SSD для компа. Хто собі встановив, той на звичайний хард вже не повернеться ніколи.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 597
З нами з: 24.05.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 18:20

  NetSerpent написав:Маю кілька знайомих, які все життя били себе в груди, що автомат - то для тупих блондинок, а справжні мужики завжди обирають механіку. Але після того, як вони по тій чи іншій причині почали водити авто на автоматі, то назад їх вже калачем не заманиш. ))) Це як із SSD для компа. Хто собі встановив, той на звичайний хард вже не повернеться ніколи.

Порівняння абсолютно недоречне.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 10.06.19
Подякував: 72 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Volkswagen захотів купити Tesla 1, 2, 3
R2 » Чет 12 вер, 2019 20:01
20 2889
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 сер, 2021 07:48
advertmiidvir
Volkswagen випустив гірський велосипед (фото)
R2 » Суб 12 чер, 2021 09:40
4 530
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 16:22
djzt44
Експерти назвали помилки, через які ламаються машини з...
R2 » Пон 26 кві, 2021 07:10
5 988
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 кві, 2021 07:34
SMOKE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.