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Volkswagen не випускатиме
машини з механічною коробкою...

Volkswagen не випускатиме машини з механічною коробкою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:09

  NetSerpent написав:Маю кілька знайомих, які все життя били себе в груди, що автомат - то для тупих блондинок, а справжні мужики завжди обирають механіку. Але після того, як вони по тій чи іншій причині почали водити авто на автоматі, то назад їх вже калачем не заманиш. ))) Це як із SSD для компа. Хто собі встановив, той на звичайний хард вже не повернеться ніколи.

Не соглашусь. Ездил на автомате- да неплохо. Но нравится мне переключение передач и это уже делаешь не задумываясь. Не понимаю, как это может напрягать. Мне нравится механика- она и надёжнее и не имеет разных ограничений.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:36

  Dear_Sir написав:Если мне озвучат стоимость ремонта (:shock: ), я просто куплю новую машину.

Самый дурацкий аргумент в пользу АКПП.
Не просто так все блондинки только на АКПП ездят.
unicdima
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