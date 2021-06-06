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Як отримувати стабільний пасивний прибуток разом із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 31 сер, 2021 18:35
Пропонуємо до обговорення:
Отримати додатковий заробіток, не докладаючи особливо зусиль, адже в цьому полягає поняття «пасивний прибуток»?
Дивися повний текст Як отримувати стабільний пасивний прибуток разом із компанією Globinc
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