|
|
В Україні стартувало одноразове добровільне декларування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 вер, 2021 13:40
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 1 вересня 2021 року, в Україні стартує одноразове (спеціальне) добровільне декларування
Дивися повний текст В Україні стартувало одноразове добровільне декларування
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95188
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор