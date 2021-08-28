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Проекти на 277 мільярдів доларів:
Зеленський представив...

Проекти на 277 мільярдів доларів: Зеленський представив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55

Проекти на 277 мільярдів доларів: Зеленський представив...

Пропонуємо до обговорення:
Представлений Зеленським документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США.

Дивися повний текст Проекти на 277 мільярдів доларів: Зеленський представив в США план «трансформації» України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:55

Хочется верить, только опыт последних 30 -и лет не позволяет. Когда Зеленский был комиком, он тоже обещал стать Голобородьком.
Просить денег - много ума не надо.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:57

Здесь не просят , а предлагают долевое участие, это разное,я думаю, что амерекосы могут попробовать на мелочах.А Зеля хочет поменять имидж страны, посмотрим по мелочам....
grig90vic
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:34

Всё как обычно - бла-бла-бла.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:54

  Omega написав:Всё как обычно - бла-бла-бла.

Аж ніяк.

Велике крадівництво, зерно та пальне держрезерву яке з'їли миші, перепродаж медицинських масок на піку епідемії, падаючі найвищі у Всесвіті флагштоки - це все дитячі забавки.

Зауважте, найвеличніший лідер світу нещодавно розповів, що є дещо що він має зробити на другому терміні преЗЕдентства.

Розпиляти 277 мільярдів баксів - це ж просто мрія для НЕЛОХІВ.
akido
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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