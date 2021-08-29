У січні-липні 2021 року середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Києві склала 19 612 гривень.
Дивися повний текст В яких регіонах України платять більше (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:16
В яких регіонах України платять більше (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В яких регіонах України платять більше (інфографіка).
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:51
Интересно сколько людей в нашей стране доверяют цифрам Госстата?хотя они люди подневольные и какие цифры принесли с Кабмина такие приходится и озвучивать...
|