Про це повідомив представник топ-менеджменту компанії, передає enkorr.
Дивися повний текст Майже банкрут: Glusco почала віддавати свої АЗС в оренду.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 17:33
Майже банкрут: Glusco почала віддавати свої АЗС в оренду
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Дивися повний текст Майже банкрут: Glusco почала віддавати свої АЗС в оренду.
Додано: Сер 01 вер, 2021 17:33
Это не азс банкрот это медведчук шл ха путлера . я бы не советовал брать в аренду собственость бандита под санкциями
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