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Фонд держмайна продає завод
з переробки алмазів за 90...

Фонд держмайна продає завод з переробки алмазів за 90...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:56

Фонд держмайна продає завод з переробки алмазів за 90...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон Вінницький завод з переробки алмазів "Кристал" майже за 90 мільйонів гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:56

такое предприятие угробили.... новый владелец найдется довольно быстро думаю, если конечно остались специалисты и оборудование
ruslan42212
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