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Ціни на АЗС: бензин та автогаз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Автогаз подешевшав на 1 копійку
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:54
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