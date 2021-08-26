RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд скасував понад 1,6 тис.
регуляторних актів, які...

Уряд скасував понад 1,6 тис. регуляторних актів, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:32

Уряд скасував понад 1,6 тис. регуляторних актів, які...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні створюють міжвідомчу групу, яка буде займатися дерегуляцією для поліпшення інвестиційного клімату.

Дивися повний текст Уряд скасував понад 1,6 тис. регуляторних актів, які заважали роботі підприємців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95199
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:32

Где ознакомиться с тем, что отменено ?
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 451
З нами з: 10.10.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд підготував план щодо скорочення розриву у зарплатах... 1, 2
R2 » Чет 26 сер, 2021 15:13
17 1350
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 20:00
Faceless
Уряд збільшив видатки на розвиток доріг держзначення до...
R2 » Чет 26 сер, 2021 11:05
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 сер, 2021 11:05
forumreader
Євросоюз з 2014 року надав Україні понад 16 млрд євро
R2 » Сер 25 сер, 2021 23:52
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 23:52
panzershreck1921

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97380)
02.09.2021 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.