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Вплив світової економіки на Україну
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 16 тра, 2022 13:49
купе Киев Одесса 800 грн, СВ почти 2000
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vitaliian
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Додано: Пон 16 тра, 2022 15:00
vitaliian написав:купе Киев Одесса 800 грн, СВ почти 2000
І що?
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Faceless
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Додано: Пон 16 тра, 2022 15:02
flyman написав: alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
но угроза не работая умереть с голоду гораздо выше.
Хватит нести бред про голод. Максимум, что грозит - это переход на минимальный продуктовый набор из гуманитарки, если совсем не будет денег.
Зараз в Україні біля 20 мегатон зерна від минулорічного урожаю (25% чи більше).
Колективний захід ставить питання руба, що його тре вивезти і продати, інакше буде в країнах третього світу як в Ірані та Шріланці - продовольчі бунти та громадянська війна.
Хз. що там в Лівані ще діється.
Як каже Соскін "воронка собьітий"
А скільки зараз коштує горох (і т.п.), олія, цукор?
Ще взимку 2000ккал/добу коштувало ~300..400₴/місяць. І це ще треба змогти з'їсти. Це ж не цукерки.
А зараз які ціни?
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Bobua
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Додано: Пон 16 тра, 2022 15:17
Bobua написав: flyman написав: alex_dvornichenko написав:
Хватит нести бред про голод. Максимум, что грозит - это переход на минимальный продуктовый набор из гуманитарки, если совсем не будет денег.
Зараз в Україні біля 20 мегатон зерна від минулорічного урожаю (25% чи більше).
Колективний захід ставить питання руба, що його тре вивезти і продати, інакше буде в країнах третього світу як в Ірані та Шріланці - продовольчі бунти та громадянська війна.
Хз. що там в Лівані ще діється.
Як каже Соскін "воронка собьітий"
А скільки зараз коштує горох (і т.п.), олія, цукор?
Ще взимку 2000ккал/добу коштувало ~300..400₴/місяць. І це ще треба змогти з'їсти. Це ж не цукерки.
А зараз які ціни?
А ви їжу їсте, чи "споживаєте калорії"?
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Faceless
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