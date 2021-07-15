Відповідне рішення підтримали 79 депутатів.
Дивися повний текст Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта).
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Додано: Чет 02 вер, 2021 16:37
Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада ухвалила план тотальної забудови Оболоні (карта).
Додано: Чет 02 вер, 2021 16:37
в этом плане не предусмотрено новых школ и больниц... Долго думали наверное над взяткой
Додано: П'ят 03 вер, 2021 00:41
клааасс, ведь так не хватает в городе этих бетонных коробок. главное надо соблюсти пропорцию, на 3082 новых квартир должно быть 82 паркоместа, 0 новых поликлиник, 0 садов и школ и 2 ржавые маршрутки до метро.
Киев уже можно начинать обносить забором, потом назвать это все 13м районом и строить новый город с нуля, без мера-велосепедиста
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:18
Школы битком, классы переполнены, а продолжают целыми кварталами строить без новых школ. Кличко не мер, а марионетка в руках очень нехороших людей.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:15
o_volvachev
Кто заставляет покупать квартиры в районе, где нет школ и инфраструктуры ? Покупатель уже не тот, что попало уже не хватает. Разве что за три копейки. Поэтому спрос на такие гетто будет соответствующий. А до застройщиков со временем дойдёт, что строительство школ - это не благотворительность, а способ повысить цену за метр бетона в близлежащих домах.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:04
пока народ нищий, то и будут грести коробки пока есть возможность. тут капитализм не работает, застройщик будет строить самое дешевое жилье, строили бы еще дешевле, но падать начнет.
да и массово народ не сделаешь в один день умным и образованным, а жить все хотят сейчас. пока велосепедист глаза не разует, ничего не поменяется. тут уже нужен массовый снос большей половины города.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:04
А где в Киеве строят дома с школами и больницами? Нигде.
По вашему выходит, что население само виновато, а задача КМДА только деньги воровать.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 16:55
unicdima со школами КАН строит. А больница зачем в ЖК? Добробутов мало?
Застройка оболони, это начало принятого "детального плана територий". Без учета генплана, который не принимают.
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