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В Україні змінили порядок розрахунку середньої зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 вер, 2021 17:34
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення уряд схвалив на засіданні 1 вересня.
Дивися повний текст В Україні змінили порядок розрахунку середньої зарплати
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Додано: Чет 02 вер, 2021 21:25
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