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Як українцю отримати
громадянство Польщі

Як українцю отримати громадянство Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:07

Як українцю отримати громадянство Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Є декілька варіантів, як отримати громадянство Польщі

Дивися повний текст Як українцю отримати громадянство Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 20:07

Когда то за воспоминания о том, что украинцы выезжают в Польшу и о том что там жить гораздо лучше, удаляли коменты.
p_a_l
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