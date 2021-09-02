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Найцікавіші напрямки для молодих ІТ-спеціалістів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 вер, 2021 00:42
Пропонуємо до обговорення:
Кожний шостий спеціаліст на українському ІТ-ринку має менш ніж 2 роки досвіду роботи.
Дивися повний текст Найцікавіші напрямки для молодих ІТ-спеціалістів в Україні
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