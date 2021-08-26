В умовах дорожчання газу для підприємств ТКЕ тарифи на тепло в Києві вже цієї осені можуть зрости майже на 40%.
Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти на 40% - Київтеплоенерго.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:17
Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти на 40% - Київтеплоенерго.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:18
...единственный выход для сдерживания тарифов — газ украинской добычи по справедливой цене...
Справедливая цена, что-то новенькое, на 30 году постройки капиталистического государства.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:29
Если прикинуть, что укрогаз даже по 3 грн., а гидный с хаба по 16, то средневзвешенная получается около 7,40, т.е. предлагаемая нафтогазом вполне справедливая
Востаннє редагувалось summacut в П'ят 03 вер, 2021 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:43
Re: Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти..
"газ украинской добычи" - священная корова, местных рабовладельцев!
Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:28
Все новости в Украине ето прошлый год был тяжелым, следующий будет еще хуже.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:07
Re: Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти..
Можуть взлетітити а можуть і не взлетіти.
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