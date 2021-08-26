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Тарифи на тепло і гарячу воду
в столиці можуть злетіти...

Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:17

Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти...

Пропонуємо до обговорення:
В умовах дорожчання газу для підприємств ТКЕ тарифи на тепло в Києві вже цієї осені можуть зрости майже на 40%.

Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти на 40% - Київтеплоенерго.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:18

...единственный выход для сдерживания тарифов — газ украинской добычи по справедливой цене...
Справедливая цена, что-то новенькое, на 30 году постройки капиталистического государства.
yegres
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:29

Если прикинуть, что укрогаз даже по 3 грн., а гидный с хаба по 16, то средневзвешенная получается около 7,40, т.е. предлагаемая нафтогазом вполне справедливая
Востаннє редагувалось summacut в П'ят 03 вер, 2021 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:43

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти..

"газ украинской добычи" - священная корова, местных рабовладельцев!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:28

Все новости в Украине ето прошлый год был тяжелым, следующий будет еще хуже.
asurovv960
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:07

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти..

Можуть взлетітити а можуть і не взлетіти.
Investor_K
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