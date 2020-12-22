Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти...

Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:42

unicdima написав: А чому Київтеплоенерго не заключив з Нафтогазом річний контракт?

То виходить, що можливе стрімке подорожчання виключно вина злодійської КМДА. А чому Київтеплоенерго не заключив з Нафтогазом річний контракт?То виходить, що можливе стрімке подорожчання виключно вина злодійської КМДА.

22.12.2018

расчитывался

Вот, молодец, в самое яблочко! В этом суть их аферы, конечно заключили, они ж не совсем уже недоразвитыеА теперь, считаем:для населення тариф Київтеплоенерго на послугу централізованого опалення становитьТакий тариф затверджено розпорядженням КМДА від№2340 і він діє з 1 січня 2019 року.этот тариф, логично, исходя из стоимости газа в в ноябре-декабре 20года.А тогда он был, с 01.11.года -за 1 тыс.кубов.С 1 июня 20года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" поставляет газ для предприятий теплокоммунэнерго по(с НДС) за 1 тыс. кубометров.Добавим сюда тариф "за доставку" от ПАТ "Київгаз" -за 1000 кубометров и получаем расчетную стоимость газаПолучается, что тариф был рассчитан исходя из стоимости газа в 8361,85 грн, а текущая стоимость газа для Киевтеплоэнерго - 7792 грн.То есть, даже после всех качель, все ещерасчетной.О КАКОМНА 40% МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ?Просто очень надо денег, вот и весь ответ!Куда и в чей карман смотрят наши ново-созданные антикоррупционные недоорганы, и на кукуй они нужны, когда так откровенно и нагло грабят все население страны?