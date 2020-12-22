В умовах дорожчання газу для підприємств ТКЕ тарифи на тепло в Києві вже цієї осені можуть зрости майже на 40%.
Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти на 40% - Київтеплоенерго.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:17
Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти на 40% - Київтеплоенерго.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:18
...единственный выход для сдерживания тарифов — газ украинской добычи по справедливой цене...
Справедливая цена, что-то новенькое, на 30 году постройки капиталистического государства.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:29
Если прикинуть, что укрогаз даже по 3 грн., а гидный с хаба по 16, то средневзвешенная получается около 7,40, т.е. предлагаемая нафтогазом вполне справедливая
Востаннє редагувалось summacut в П'ят 03 вер, 2021 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:43
Re: Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти..
"газ украинской добычи" - священная корова, местных рабовладельцев!
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:07
Re: Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти..
Можуть взлетітити а можуть і не взлетіти.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:00
Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:19
Re: Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти..
А чому Київтеплоенерго не заключив з Нафтогазом річний контракт?
То виходить, що можливе стрімке подорожчання виключно вина злодійської КМДА.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:42
Вот, молодец, в самое яблочко! В этом суть их аферы, конечно заключили, они ж не совсем уже недоразвитые
А теперь, считаем:
для населення тариф Київтеплоенерго на послугу централізованого опалення становить 1654,41 грн/Гкал. Такий тариф затверджено розпорядженням КМДА від 22.12.2018 №2340 і він діє з 1 січня 2019 року.
И расчитывался этот тариф, логично, исходя из стоимости газа в в ноябре-декабре 2018 года.
А тогда он был, с 01.11.18 года - 8361,85 грн за 1 тыс.кубов.
С 1 июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" поставляет газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. кубометров.
Добавим сюда тариф "за доставку" от ПАТ "Київгаз" - 372 грн за 1000 кубометров и получаем расчетную стоимость газа 7792 грн.
Получается, что тариф был рассчитан исходя из стоимости газа в 8361,85 грн, а текущая стоимость газа для Киевтеплоэнерго - 7792 грн.
То есть, даже после всех качель, все еще на 7% меньше расчетной.
О КАКОМ ПОДОРОЖАНИИ НА 40% МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ?
Просто очень надо денег, вот и весь ответ!
Куда и в чей карман смотрят наши ново-созданные антикоррупционные недоорганы, и на кукуй они нужны, когда так откровенно и нагло грабят все население страны?
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