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Тарифи на тепло і гарячу воду
в столиці можуть злетіти...

Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:17

Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти...

Пропонуємо до обговорення:
В умовах дорожчання газу для підприємств ТКЕ тарифи на тепло в Києві вже цієї осені можуть зрости майже на 40%.

Дивися повний текст Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти на 40% - Київтеплоенерго.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:18

...единственный выход для сдерживания тарифов — газ украинской добычи по справедливой цене...
Справедливая цена, что-то новенькое, на 30 году постройки капиталистического государства.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:29

Если прикинуть, что укрогаз даже по 3 грн., а гидный с хаба по 16, то средневзвешенная получается около 7,40, т.е. предлагаемая нафтогазом вполне справедливая
Востаннє редагувалось summacut в П'ят 03 вер, 2021 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:43

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти..

"газ украинской добычи" - священная корова, местных рабовладельцев!
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:07

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти..

Можуть взлетітити а можуть і не взлетіти.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:52

Ждем октября. Думаю, протесты таки будут.
kosvlad87
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:00

  Investor_K написав:Можуть взлетітити а можуть і не взлетіти.


Верно. В нашем городке местная власть оставила на прежнем уровне тарифы для населения, а всем остальным подняла на 80%.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:19

Re: Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти..

А чому Київтеплоенерго не заключив з Нафтогазом річний контракт?
То виходить, що можливе стрімке подорожчання виключно вина злодійської КМДА.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 19:42

  unicdima написав:А чому Київтеплоенерго не заключив з Нафтогазом річний контракт?
То виходить, що можливе стрімке подорожчання виключно вина злодійської КМДА.


Вот, молодец, в самое яблочко! В этом суть их аферы, конечно заключили, они ж не совсем уже недоразвитые :arrow:

А теперь, считаем:

для населення тариф Київтеплоенерго на послугу централізованого опалення становить 1654,41 грн/Гкал. Такий тариф затверджено розпорядженням КМДА від 22.12.2018 №2340 і він діє з 1 січня 2019 року. https://kte.kmda.gov.ua/pro-taryfy-na-o ... mu-sezoni/

И расчитывался этот тариф, логично, исходя из стоимости газа в в ноябре-декабре 2018 года.
А тогда он был, с 01.11.18 года - 8361,85 грн за 1 тыс.кубов.
https://www.naftogaz.com/files/Informat ... 19-TKE.pdf

С 1 июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" поставляет газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7420 грн (с НДС) за 1 тыс. кубометров.
Добавим сюда тариф "за доставку" от ПАТ "Київгаз" - 372 грн за 1000 кубометров и получаем расчетную стоимость газа 7792 грн.

Получается, что тариф был рассчитан исходя из стоимости газа в 8361,85 грн, а текущая стоимость газа для Киевтеплоэнерго - 7792 грн.
То есть, даже после всех качель, все еще на 7% меньше расчетной.

О КАКОМ ПОДОРОЖАНИИ НА 40% МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ? :twisted:

Просто очень надо денег, вот и весь ответ!

Куда и в чей карман смотрят наши ново-созданные антикоррупционные недоорганы, и на кукуй они нужны, когда так откровенно и нагло грабят все население страны? :evil:
EKO
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