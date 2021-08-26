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Тарифи на тепло і гарячу воду
в столиці можуть злетіти...

Тарифи на тепло і гарячу воду в столиці можуть злетіти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 22:58

  kelownabc2014 написав:Компания Киевтеплоэнерго, это мафиозная структура, которая выкручивает руки пенсионерам и начисляет космические тарифы за не существующие, не предоставленные услуги

Діяльність КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» супроводжується та контролюється Департаментом житлово–комунальної інфраструктури (ДЖКІ) та КМДА.
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