RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зарплати чоловіків і жінок в
Україні: хто і скільки заробляє

Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заробляє
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:33

Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заробляє

Пропонуємо до обговорення:
У ІІ кварталі 2021 року зарплата жінок становила 82,6% від зарплати чоловіків.

Дивися повний текст Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заробляє.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95221
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:33

Хватит мусолить эту тему ! Я вижу отношение женщин к работе. То на маникюр на пару часов в разгар рабочего дня, кучу сплетен и соцсетей, ровно в 18-00 всё бросается и убегается, на выходных "вне зоны доступа". У многих работа для галочки, что бы быть при деле. Те кто вкалывает наравне с мужчинами получают не меньше.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 452
З нами з: 10.10.12
Подякував: 24 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:24

Re: Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заро

  alex_dvornichenko написав:...ровно в 18-00 всё бросается и убегается, на выходных "вне зоны доступа"...

А разве должно быть как-то по-другому?
Очевидно, что, за бесплатно, адекватный человек не будет работать ни одной лишней минуты.
За то, чтоб не быть "вне зоны доступа" на выходных, очевидно должна быть доплата. Не говоря уже о сверхурочных после 18 вечера.
Исключения - если вы совладелец компании, и получаете часть её прибыли, или, если сдельная оплата труда.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3283
З нами з: 10.05.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:26

Re: Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заро

Платитьнадо за РЕЗУЛЬТАТ, а не первичные половые признаки.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6831
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35

  Investor_K написав:Платитьнадо за РЕЗУЛЬТАТ, а не первичные половые признаки.

Самый крупный работодатель Украины - государство. А оно приучило, что главное - это отбыть рабочее время. Воспитано целое поколение профессиональных сапёров, пасьянсеров, чаепитеров и марафонцев по просмотру сериалов
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3283
З нами з: 10.05.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: summacut і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податкова амністія дозволить легалізувати «зарплати у... 1, 2
R2 » Сер 01 вер, 2021 13:05
13 792
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 11:16
hxbbgaf
Найцікавіші напрямки для молодих ІТ-спеціалістів в Україні
R2 » П'ят 03 вер, 2021 00:42
1 132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 вер, 2021 00:42
alik
В Україні змінили порядок розрахунку середньої зарплати
R2 » Чет 02 вер, 2021 17:34
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 21:25
bred

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.