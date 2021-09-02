У ІІ кварталі 2021 року зарплата жінок становила 82,6% від зарплати чоловіків.
Дивися повний текст Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заробляє.
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:33
Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заробляє
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Дивися повний текст Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заробляє.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:33
Хватит мусолить эту тему ! Я вижу отношение женщин к работе. То на маникюр на пару часов в разгар рабочего дня, кучу сплетен и соцсетей, ровно в 18-00 всё бросается и убегается, на выходных "вне зоны доступа". У многих работа для галочки, что бы быть при деле. Те кто вкалывает наравне с мужчинами получают не меньше.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:24
Re: Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заро
А разве должно быть как-то по-другому?
Очевидно, что, за бесплатно, адекватный человек не будет работать ни одной лишней минуты.
За то, чтоб не быть "вне зоны доступа" на выходных, очевидно должна быть доплата. Не говоря уже о сверхурочных после 18 вечера.
Исключения - если вы совладелец компании, и получаете часть её прибыли, или, если сдельная оплата труда.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:26
Re: Зарплати чоловіків і жінок в Україні: хто і скільки заро
Платитьнадо за РЕЗУЛЬТАТ, а не первичные половые признаки.
Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35
Додано: П'ят 03 вер, 2021 17:37
У нас все равны, но всё же не могут мужчины и женщины зарабатывать одинаково. Во-первых, мамочки уходят с рабаты на час раньше, забрать детей из детсада. А во-вторых, дамочки не желают портить маникюр укладкой кирпича на морозном ветре, откачкой канализационных стоков, ремонтом ходовой и прочими грязными, но высокооплачиваемыми, работами.
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